Na območju Celja policija zasegla več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje 24ur.com Celjski kriminalisti in policisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo zaključili obsežno preiskavo v zvezi z neupravičeno proizvodnjo in prometa s prepovedanimi drogami. Zasegli so več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje, za tri osumljence pa je sodnik odredil pripor.

