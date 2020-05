Na Celjskem zasegli več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje Dnevnik Celjski kriminalisti in policisti so v soboto v sodelovanju z Generalno policijsko upravo s hišnimi preiskavami zaključili obsežno preiskavo, v kateri so zasegli več kokaina, amfetaminov, ekstazija in konoplje. Tri osebe so privedli k preiskovalnemu...

