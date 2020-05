29 tisoč podpisov podpore aktualni vladi! “Hvala da ste podprli vlado!”, sporočajo pobudniki peticij Nova24TV Koordinacija Združeni za Slovenijo je skupaj z državljani dokazala, da vlada dela dobro. Število ljudi, ki je podpisalo peticijo je krepko večje od tistega na kolesarskih protestih. Pobudniki peticije Potrebujemo vlado, ki zna in zmore – in taka vlada potrebuje nas!, sporočajo: “Hvala da ste podprli vlado!” Koordinacija Združeni za Slovenijo je do 19. maja […]

