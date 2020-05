Koordinacija Združeni za Slovenijo je skupaj z državljani zbrala že 39 tisoč podpisov, število pa še narašča. Le od včeraj do danes je bilo zbranih kar 10 tisoč podpisov. Pobudniki peticije Potrebujemo vlado, ki zna in zmore – in taka vlada potrebuje nas! sporočajo: “Hvala, da ste v podporo uspešni vladi!”