Okrog leta 375 pred Kristusom se je grški Platon spraševal o pojavnih oblikah države in o kvalifikacijah za njeno vodenje. Ločil je pet vrst držav: aristokracijo, timokracijo, oligarhijo, demokracijo in tiranijo, idealni voditelji držav pa bi bili filozofi.[1] Mnogo pozneje, leta 1927, se je slovenski pravnik Leonid Pitamic ukvarjal predvsem z delovanjem moderne države, pri čemer je tudi on opisov ...