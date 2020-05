Vizjak: Med prvimi prednostnimi projekti tudi daljnovod Cirkovce-Pince in HE Mokrice Energetika.NET Vlada je včeraj potrdila predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, katerega namen je zagotoviti učinkovit zagon, predvsem pa hitro spodbujanje investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije in preprečiti še hujšo gospodarsko škodo, je na današnji vladni novinarski konferenci dejal vladni ...

Sorodno



























































































































































Oglasi Omenjeni Andrej Vizjak

Jelko Kacin

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Jani Möderndorfer

Aleš Hojs