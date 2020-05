Janša: Ugled varne in urejene države trenutno najboljše priporočilo za turizem in investicije Večer Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje prebivalstva tudi ob izbruhu pandemije, je trenutno najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, je ob sprejemanju tretjega protikoronskega zakona v video nagovoru državljanom dejal predsednik vlade Janez Janša. Pozval je k skupnim naporom za ohranitev tega ugleda.

