Za zagon gospodarstva po epidemiji: z interventnim zakonom do hitrejših pomembnih investicij Vlada RS Vlada je določila besedilo predloga Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 ter ga predloži v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku, in sicer zaradi preprečitve nepopravljive oziroma težko popravljive posledice za delovanje države. Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in kriterijev navedenih v tem zakonu določene s sklepom Vlade RS. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19.

