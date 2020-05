(DAN 91 #COVID19: IZ MINUTE V MINUTO) V Sloveniji že sedmi dan zapored z manj kot dvema novima okužb Demokracija Vlada je včeraj določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Na podlagi zakona bo določen seznam investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih. Predvidoma bo šlo za skupno 500 milijonov evrov investicij. V Sloveniji pa so v torek že sedmi zaporedni dan odkrili manj kot dve okuž ...

