Telefonski pogovor zunanjega ministra dr. Logarja s kanadskim zunanjim ministrom Champagnom Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in minister za zunanje zadeve Kanade François-Philippe Champagne sta v današnjem telefonskem pogovoru izmenjala stališča o nacionalnih ukrepih pri spopadanju s krizo COVID-19. Poudarila sta pomen kohezivnosti in usklajenega delovanja v transatlantskih odnosih ter širše v mednarodni skupnosti. Strinjala sta se, da je učinkovito odzivanje multilateralnih organizacij v teh okoliščinah ključno. Državi podpirata predlog neodvisne in celovite ocene odzivanja WHO na pandemijo COVID-19.

