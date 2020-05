Plače so se marca najbolj znižale v gostinstvu Primorske novice Ker je v epidemiji novega koronavirusa izplačilo nadomestil plač za delavce na čakanju prevzela država, se je povprečna plača v Sloveniji marca znižala. Padec je bil največji v gostinstvu, opazen je bil tudi v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, višja izredna izplačila pa so občutno povečala plače v bankah in zavarovalnicah.

