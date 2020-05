In v koaliciji so spet nasmeški Primorske novice “Koalicija je enotna in bo v enaki postavi nadaljevala delo,” je bilo skupno sporočilo predstavnikov SDS, SMC, NSi in Desus po včerajšnjem sestanku vrha koalicije. Skupaj bodo podprli tretji protikoronski zakon in ministra Zdravka Počivalška pri glasovanju o interpelaciji.

Sorodno



























































Oglasi