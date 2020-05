Na današnjem srečanju so se srečali predstavniki koalicijskih strank SDS, SMC, NSi in DeSUS na Brdu pri Kranju, kjer so enotno sporočili, da koalicija ostaja trdna in odločena, da gre naprej. Tako sestava vlada ostaja nespremenjena, enotno bodo potrdili tretji protikoronski zakon in sodelovanje pri glasovanju o interpelaciji ministra Zdravka Počivalška. Prav tako so zavrnili govorice o rekonstruk ...