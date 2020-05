Iz lokalnega odbora SMC v Kopru in Ankaranu izstopilo deset članov Primorske novice Stranka SMC se sooča z novimi pretresi. Potem ko sta stranko zapustila poslanca Jani Möderndorfer in Gregor Židan je po poročanju Dela iz lokalnega odbora v Kopru in Ankaranu je zaradi nezadovoljstva z delom vodstva stranke izstopilo deset članov.

