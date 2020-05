Obiskovalci gostiln še precej zadržani, junija v Slovenijo prihaja Michelin 24ur.com Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar je dejal, da gostiln še niso zagnali, tako kot so pričakovali, saj so gosti še vedno zadržani, a da jim želijo poslati sporočilo, da jih obiska v lokalih ne sme biti strah. Junija sicer k nam prihaja sloviti kulinarični vodnik Michelin, prva razglasitev zvezdic, ki bi se morala zgoditi že marca, ...

