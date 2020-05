Rado Pezdir: “Vlada naj umakne zaupne dokumente v zadevi pranja iranske milijarde. Jaz vem resnico, Nova24TV “Vse bolj očitno je, da prihaja do prikrivanja resnice pred slovensko javnostjo. Ravno zaradi tega je iz dokumentacije treba nemudoma odstraniti vse klasifikacije zaupnosti in jo dati v vpogled javnosti. To je edino zagotovilo, ne samo da se primer izkaže v svoji resnični naravi, ampak da vsi skupaj začnemo z javnim premislekom, kaj se dejansko […]

