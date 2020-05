Vlada prevetrila upravni odbor zavoda za blagovne rezerve Primorske novice Vlada je prevetrila upravni odbor Zavoda RS za blagovne rezerve. V njem so Mitja Močnik, Maruša Baus, Darko But, Anja Pirnar, Marjeta Bizjak, Rok Jeram, Doroteja Novak Gosarič, Nejc Vesel, ki so predstavniki različnih ministrstev, ter Alojzij Černe kot predstavnik delavcev.

