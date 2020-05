Najboljši slovenski teniški igralci organizirajo dobrodelni turnir SiOL.net Prvič v zgodovini samostojne Slovenije bo organiziran dobrodelni teniški turnir, pokal Mime Jaušovec, ki ga organizirajo slovenski teniški igralci. Na turnirju se bodo pomerili vsi najboljši slovenski igralci in igralke ter dvojice zadnjih let. Pokal Mime Jaušovec bo po koronavirusnem premoru potekal od 6. do 8. junija. Obeta se prava slovenska teniška poslastica.

