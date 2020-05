Na Pokalu Mime Jaušovec tudi Hercogova in Bedene RTV Slovenija V Lukovici pri Domžalah bo od 6. do 8. junija prvič potekal dobrodelni teniški turnir, na katerem bo nastopilo 20 najboljših slovenskih igralcev, ki se bodo po vzoru Laverjevega pokala pomerili v skupinah vzhod in zahod.

