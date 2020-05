Dobrodelni turnir Mariborčanke z vsemi slovenskimi najboljšimi tenisači Lokalec.si Najboljši slovenski teniški igralci in igralke bodo med 6. in 8. junijem na igriščih RCU Lukovica organizirali dobrodelni turnir, kjer bodo loparje prekrižali domala vsi, ki so v zadnjih letih zaznamovali slovenski tenis. Turnir, katerega organizirajo s pomočjo agencije Sport Media Focus in Tenis Slovenija, ima povsem dobrodelno noto, vsi igralci pa bodo nastopili brez […]

Sorodno















Oglasi