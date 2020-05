ABOUT YOU od danes tudi v Sloveniji! Študent Najhitreje rastoča modna spletna trgovina nadaljuje svojo evropsko širitev Vodilna evropska modna spletna trgovina ABOUT YOU nadaljuje svojo uspešno mednarodno širitev! Po Nemčiji, Avstriji, Švici, Nizozemski, Belgiji, Poljski, Češki, Slovaški, Madžarski in Romuniji je Slovenija 19. maja postala enajsti trg, na katerem je prisotna (aboutyou.si). Predstavitev oziroma začetek delovanja pa ste lahko ...

Sorodno Oglasi