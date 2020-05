Sinoči je zagorelo ob približno 21.30 uri v Bojsnem, vasi na bizeljskem gričevju v občini Brežice. Ognjeni zublji so zajeli delavnico v velikosti 10 x 7 metrov. Na kraju so posredovali gasilci PGD Globoko, Župelevec, Kapele, Pišece in Dečno selo, ki so požar uspešno pogasili in opravili pregled celotnega objekta s termovizijsko kamero, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Požar je uničil v ...