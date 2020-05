Ponoči in v sredo dopoldne pričakovana močna burja Primorske novice Ponoči in v sredo dopoldne je na Primorskem pričakovana močna burja. Kot so opozorili na centru za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje, bo veter na izpostavljenih delih v sunkih dosegel hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Močan veter je na Primorskem že danes povzročil škodo na dveh objektih.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Jani Möderndorfer

Simona Kustec Lipicer

Tomaž Gantar