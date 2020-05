Pred nami so sončni dnevi, nove padavine v noči na nedeljo SiOL.net Pred nami so trije večinoma sončni dnevi. Danes bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V petek bo sončno z občasno oblačnostjo, podobno vreme pa bomo imeli tudi v soboto. V noči na nedeljo se obeta nova pošiljka padavin.

