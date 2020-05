Na Cipru že sredi maja peklenskih 40 stopinja Celzija Reporter Na Cipru so izdali oranžno opozorilo pred visokimi temperaturami ozračja. Po napovedih naj bi se živo srebro v notranjosti Afroditinega otoka danes povzpelo vse do 43 stopinj Celzija; na južni in vzhodni obali otoka naj bi temperature ozračja dosegle prib

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Ciper Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleksander Čeferin

Tomaž Gantar

Andrej Šircelj