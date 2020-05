TZS odločno proti zaprtju trgovin ob nedeljah SiOL.net Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) odločno nasprotujejo spremembi zakona o trgovini, ki ukinja nedeljsko obratovanje prodajaln. Kot opozarjajo, je v tem trenutku neprimerno obdobje za kakršnekoli razprave o spremembi obratovalnega časa prodajaln. Zaprtje trgovin ob nedeljah bi po njihovih besedah pomenilo upad prihodka in zmanjšanje gospodarske aktivnosti, in to v času, ko je potrebno vse napo...

