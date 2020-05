FOTO in VIDEO: Jezova sta se vdala, grozijo jim zgodovinske poplave Svet 24 V okrožju Midlend v osrednjem delu ameriške zvezne države Michigan so v torek zvečer razglasili izredne razmere zaradi nevarnosti obsežnih poplav, potem ko sta ob močnem dežju in poplavah popustila dva jezova.



Več na Svet24.si.si

Sorodno Oglasi