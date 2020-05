V Michiganu popustila jezova, najhujše poplave v 500 letih 24ur.com V zvezni državi Michigan v ZDA so morali evakuirati okoli 10.000 prebivalcev po tem, ko sta zaradi obilnega deževja popustila jezova Edenville in Sanford. Oblasti so morale razglasiti izredne razmere, skrbi jih pa predvsem evakuacija v času pandemije novega koronavirusa, saj je ob tem težko vzdrževati varnostno razdaljo in zaščititi ljudi.

Sorodno

Oglasi Omenjeni koronavirus

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Mima Jaušovec

Franci But

Polona Hercog