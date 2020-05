Caballero in Giroud podaljšala s Chelseajem Sportal Argentinski vratar Willy Caballero je še za eno sezono podaljšal sodelovanje z londonskim Chelseajem, je sporočil klub. "Zelo vesel sem, da so me v Chelseaju sprejeli še za eno leto. Biti del te družine je privilegij. Trenutno se počutim blagoslovljeno," je ob podaljšanju pogodbe dejal Argentinec. Za eno leto je sodelovanje podaljšal tudi Olivier Giroud.

Sorodno Oglasi