Madžarska zapira sporni taborišči za migrante 24ur.com Madžarska je sporočila, da bo zaprla taborišči na obmejnem območju s Srbijo, kjer so zadrževali več sto prosilcev za azil in migrantov. Za to se je odločila v skladu z razsodbo Sodišča Evropske unije, da zadrževanje prosilcev za azil v teh taboriščih predstavlja kršitev evropske zakonodaje. "Tranzitno območje je bila rešitev za zaščito madžarskih meja," je dejal vodja kabineta madžarskega premierja.

