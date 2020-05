[Razkrivamo] Ko profesor javno piše predsedniku: O dezinfekciji toksične slovenske medijske scene PORTAL PLUS

Spoštovani gospod predsednik, glede na vaš osebni ugled in ugled vaše institucije vas pozivam, da organizirate javno razpravo o problemih medijev z jasnimi sklepi. Povabite direktorje javnih in ... Več.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs

Jani Möderndorfer