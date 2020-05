V Zbor za republiko so zgroženi, da je državno tožilstvo zavrglo ovadbe zaradi plakatov in napisov "Smrt janšizmu" ter pozivov enega od protestnikov na shodu pred SMC in DeSUS "Ubi Janšo". Menijo, da je nerazumljivo in v nasprotju z veljavnim kazenskim zakonikom, da državno tožilstvo ni sprožilo kazenskega postopka, so zapisali v odprtem pismu.