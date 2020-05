Pričakovano? Tožilstvo ščiti levičarske nestrpneže in meni, da pozivi k umoru Janše niso spodbujanje Demokracija Kazenske ovadbe zaradi plakatov in napisov "Smrt janšizmu, svoboda narodu" je tožilstvo v Ljubljani zavrglo, ker menijo, da ni šlo za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki se preganja po uradni dolžnosti, poroča portal Siol.net. Preganjali pa ne bodo niti pozivov Ludvika Tomšiča k uboju Janeza Janše na protestih pristašev levice, ko je Janša prevzemal oblast.

