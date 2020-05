Tožilstvo zavrglo kazenske ovadbe zaradi plakatov in napisov Smrt janšizmu, svoboda narodu Večer Policija vodi več predkazenskih postopkov glede žaljivih in sovražnih vsebin na spletu, nekatere od teh pa vsebujejo tudi grožnje vidnim posameznikom. Zaradi groženj so prijeli eno osebo. Tožilstvo je medtem po poročanju Siola zavrglo ovadbo zaradi napisa Smrt janšizmu, svoboda narodu, saj menijo, da ni šlo za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva.

Sorodno











Oglasi