Predsednica humanitarnega društva Maus naj bi si prisvojila kar 100.000 evrov RTV Slovenija Mariborski kriminalisti so končali predkazenska postopka, ki sta povezana z domnevnimi nečednostmi pri zbiranju denarja za operacijo šestletnega Gala. Kot so sporočili s PU-ja Maribor, so zaradi kaznivega dejanja izneverjenja ovadili enega človeka.

