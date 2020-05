Upravnik zapravil denar za elektriko in vodo Dnevnik Več kot šest tisoč etažnih lastnikov nepremičnin je bilo oškodovanih s strani dveh pravnih in dveh fizičnih oseb, ki sta bdeli nad upravljanjem večstanovanjskih objektov na Celjskem. Sumijo ju 248 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe...

