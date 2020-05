Bi lahko lanski zmagovalec ostal brez Toura? Sportal Kolumbijska vlada je prestrašila kolumbijske kolesarje, potem ko je zaradi epidemije novega koronavirusa do 31. avgusta prepovedala vse polete na druge konce sveta. Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Uran in drugi se zdaj bojijo, da do omenjenega datuma ne bodo smeli zapustiti domovine, v tem primeru bi ostali brez nastopa na Touru.

