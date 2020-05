Sodne počitnice bodo letos trajale le dva tedna RTV Slovenija Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. Te naj bi tako namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta.

