Umrla avstralska teniška legenda Ashley Cooper RTV Slovenija V starosti 83 let je umrl Ashley Cooper, legendarni avstralski teniški igralec, ki je igral v zlati dobi avstralskega tenisa. Dobil je štiri turnirje za grand slam, dvakrat Australian open, po enkrat pa Wimbledon in US open, od tega tri v letu 1958.

