Vrtovec: Odločitev o gradnji drugega bloka krške nuklearke najkasneje do leta 2027 Dnevnik Potrebno bo narediti vse potrebne ekonomske in druge, zlasti strokovne analize, in šele na podlagi teh bo mogoče najkasneje do leta 2027 sprejeti dokončno odločitev o izgradnji drugega bloka krške nuklearke, je ob obisku Nuklearne elektrarne Krško...

