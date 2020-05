Bojana Beović: Bojimo se hkratne epidemije covida-19 in gripe SiOL.net Realno je pričakovati, da poleti ne bomo doživeli drugega vala epidemije koronavirusa, lahko pa se pojavi jeseni ali pozimi, napoveduje vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović. Boji se predvsem hkratne epidemije gripe in koronavirusa. Poudarja, da je treba narediti vse, da v drugem valu ne bi ponovno zapirali države in javnega življenja.

