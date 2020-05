Na poroko lahko spet povabite več kot 50 ljudi in imate živo glasbo SiOL.net Po novem odloku o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi ustrezna razdalja. Ta omejitev ne velja za poročna slavja, saj gre za krog zasebnih povabljencev, pri poročnem obredu na javnem kraju pa omejitev do 50 ljudi velja. Vlada je objavila tudi odgovore na druga pogosta vprašanja.

Sorodno































































































































Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Aleksander Čeferin

Marjan Šarec

Anže Logar