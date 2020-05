Spet so odprli blagajno Gorenjski glas Kranj – Iz Komunale Kranj so poslali obvestilo, da so ta teden ponovno odprli vrata blagajne. Uradne ure so enake kot pred uvedbo ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Obiskovalce prosijo za upoštevanje preventivnih ukrepov.

