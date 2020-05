ZDA še razširile seznam držav, iz katerih potniki ne smejo v državo SiOL.net Bela hiša je v nedeljo sporočila, da ZDA po Kitajski, EU in Veliki Britaniji uvajajo omejitve tudi za potovanja iz Brazilije, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom. V ZDA sme vstopiti nihče, ki je bil v Braziliji 14 dni pred potjo v ZDA, razen tistih, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA in nekaterih drugih izjem.

Sorodno











































Oglasi