New York kljub koronavirusu odpira državne plaže, a z omejenimi kapacitetami SiOL.net V ZDA so do petka zvečer, ko se je začel daljši praznični konec tedna, potrdili skupno 1,6 milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 96.000 ljudi. V državi bo v ponedeljek dan spomina na padle vojake, kar je v ZDA uradni začetek poletne kopalne sezone, ki bo letos povsem v znamenju novega koronavirusa.

