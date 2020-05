Italijani so se množično podali na plaže in v lokale, oblasti pa so zaskrbljene; 150 000 ljudi bodo Demokracija Prvi konec tedna po odpravi karantene, uvedene zaradi širjenja novega koronavirusa, so svobode željni Italijani množično obiskali priljubljene letoviške kraje, zasedli mestne parke in zelene površine ter se družili v lokalih in restavracijah. Policija je zaradi zbiranja številnim izrekla visoke kazni.

