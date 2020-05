Cigler Kralj: V pripravi je načrt za obvladovanje okužb v domovih starejših ob morebitnem drugem val Primorske novice Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z novim koronavirusom v domovih za starejše so bili po oceni ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja uspešni, saj v 90 odstotkih domov niso zaznali okužbe. So pa aktivnosti ministrstva že usmerjene v oblikovanje načrta za obvladovanje okužb ob morebitnem drugem valu, je v DZ pojasnil minister.

Sorodno

































































































































Oglasi