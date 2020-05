Na petkovih protestih v Ljubljani pridržali enega od protestnikov #foto #video SiOL.net V petek so policisti na sicer mirnih protivladnih protestih v Ljubljani zaznali nekaj prekrškov, so danes sporočili s policije. Opravili so 33 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, eno kršitev zakona o osebni izkaznici in 23 kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih. Eno osebo so pridržali.

