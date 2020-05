Policistu zagrozil s smrtjo Dnevnik Minuli petek popoldne so v Murski Soboti policisti v razmaku desetih minut dvakrat posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v gostilni. Kršitelj se je iz ene gostilne namreč odpravil v drugo, tudi tam razgrajal in potem policistu, ki je vodil...

