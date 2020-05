Na protestih zbrali okoli 1.300 podpisov za odstop vlade 24ur.com Policija je sporočila, da je bilo na včerajšnjih protestih v Ljubljani 5.000 ljudi. Neuradne ocene so precej višje. Protest kolesarjev in tudi pešcev je večinoma potekal mirno, policisti so v nočnem sporočilu zapisali, da so ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, enega protestnika so, ker ni upošteval ukazov policistov vklenili in pridržali. Udeleženci so tudi tokrat napovedovali, da bodo ...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Janez Janša

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec